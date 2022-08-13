В стране и мире В МИД РФ предупредили США о «точках невозврата» в отношениях с Россией Виктория Ивашечкина По словам дипломата, Запад во главе со Штатами «растоптали международное право». © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Российская сторона предупредила США о точках невозврата, после которых возможен разрыв дипломатических отношений. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев. «Не хотелось бы вдаваться рассуждения о том, что возможно, а что нет в текущей турбулентной ситуации, когда западники во главе с США растоптали международное право», - цитирует ТАСС слова Дарчиева. По его словам, в данном контексте необходимо упомянуть обсуждаемую в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной - спонсором терроризма». «Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений», - подытожил представитель МИД. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сейчас отношения России и США в незавидном положении. Он отметил, что испортить их в настоящий момент фактически невозможно, так как они и так слишком хрупкие. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика