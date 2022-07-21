Песков заявил, что отношения России и США в незавидном положении

Представитель Кремля отметил, что очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между двумя странами в данный момент.

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В Кремле заявили о неблагоприятном состоянии межгосударственных отношений России и Соединенных Штатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что испортить их в настоящий момент фактически невозможно.

«Очень трудно сделать что-то, что может еще более испортить отношения между Россией и Америкой, они и так находятся в незавидном положении», - заявил представитель Кремля.

Ранее в посольстве России в США призвали начать взаимовыгодный и профессиональный диалог в области нераспространения оружия массового уничтожения. Посольством была отмечена очередная попытка безосновательно обвинить Россию в создании угрозы международной безопасности.