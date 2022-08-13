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В Венгрии сообщили о дополнительных поставках газа из России

Сергей Лавров
15:59 13.08.2022
Объем дополнительных поставок газа на первом этапе составит 2,6 миллиона кубометров в сутки.
В Венгрии сообщили о дополнительных поставках газа из России
© Фото: Газпром
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Государственный секретарь Министерства иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер сообщил о начале дополнительных поставок газа из России. Топливо в страну будет поступать «Турецкий поток».

Объем дополнительных поставок газа на первом этапе составит 2,6 миллиона кубометров в сутки. Соглашение было достигнуто в ходе переговоров главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москве.

«Газпром» начал поставки газа в Венгрию сверх предусмотренных контрактом объемов», - заявил сегодня дипломат.

Напомним, Петер Сийярто посетил Москву в конце июля. В ходе визита он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Перед этим дипломат рассказал, почему его страна не может отказаться от закупок нефти и газа из России. Ключевым моментом является невозможность физически заместить российские энергоресурсы.

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