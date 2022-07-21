Анонсированы переговоры глав МИД РФ и Венгрии в Москве

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Сегодня в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с венгерским коллегой Петером Сийярто, который прибыл в столицу с рабочим визитом. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сегодня в Москве состоятся переговоры глав МИД России и Венгрии», - заявила дипломат.

Ранее Сийярто рассказал, почему его страна не может отказаться от закупок нефти и газа из России. Ключевым моментом является невозможность физически заместить российские энергоресурсы.