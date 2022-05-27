Не снижая темпа: под Калининградом завершается подготовка к «Морскому десанту-2022»

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Калининградской области вступила в завершающую фазу активная подготовка военнослужащих к конкурсу АрМИ «Морской десант - 2022». Участники предстоящих соревнований, прибывшие на полигон Хмелевка, уже вовсю тренируются и осваиваются на месте.

Члены команд успели пройти разнообразные занятия по боевой подготовке. Также военных ознакомили с техникой безопасности при выполнении задач на территории полигона и на трассе.

Съемочная группа «Звезды» понаблюдала за тем, как конкурсанты тренируются проходить один из этапов соревнований морпехов - полосу препятствий. Каждое испытание этой полосы требует уровня физической подготовки как минимум выше среднего. Просто пройти любое из них - уже непростая задача. Команды же делают это, не снижая темпа и не теряя времени. Это самое главное на трассе.

В подготовительных мероприятиях перед «Морским десантом - 2022» принимают участие курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, учебного центра подготовки морской пехоты ВМФ, а также военнослужащие Северного и Балтийского флотов. В тренировках также задействовано свыше 20 единиц военной техники.