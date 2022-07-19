Момент смертельного ДТП на МКАДе с участием семи машин попал на видео

По данным столичного Дептранса, в настоящее время движение осуществляется по двум полосам из пяти.

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В Москве в районе 22 километра МКАДа произошла авария с участием семи автомобилей. По данным столичного департамента транспорта, одна из машин загорелась, впоследствии огонь удалось потушить.

«На месте работают оперативные службы города. Движение осуществляется по двум полосам из пяти», - добавил Дептранс у себя в Telegram.

Кроме того, в результате ДТП погиб один человек и еще двое пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Также Дептранс опубликовал видео, на котором запечатлен момент аварии. Судя по кадрам, после столкновения из одной из машин вылетел человек и пролетел от удара на несколько метров.

Ранее в республике Башкортостан на первом километре села Бакалы местный житель сбил насмерть четырех женщин на иномарке. Освидетельствование показало, что водитель оказался пьяным.