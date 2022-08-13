Напавшего на писателя Рушди в Нью-Йорке заподозрили в связях с КСИР

Писатель находится в больнице, у него повреждена печень, он не может говорить и находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

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Напавший в Нью-Йорке на британского писателя Салмана Рушди мужчина мог симпатизировать иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Подобное заявление распространил телеканал NBC News.

Нападение произошло накануне на западе Нью-Йорка. Писатель собирался выступить с лекцией в одном из университетов, когда злоумышленник ранил его. Рушди получил несколько ударов ножом и был экстренно госпитализирован на вертолете. Сейчас он находится в клинике в тяжелом состоянии.

Агент писателя заявил, что он находится на аппарате ИВЛ. У Рушди повреждена печень, он не может говорить и, вероятно, лишится глаза. Нападавшего задержали, им оказался 24-летний житель штата Нью-Джерси Хади Матар.

В 1980-х годах писателю неоднократно угрожали убийством со стороны Ирана, а его книгу «Сатанинские стихи» запретили в стране с 1988 года, так как многие мусульмане считают ее кощунственной. Год спустя покойный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни издал фетву, которая призывает к смерти писателя.