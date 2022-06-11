Дипломаты Украины попытались сорвать концерт российской пианистки в Венгрии

По данным российского посольства, действия украинских дипломатов лишь подогрели интерес к выступлению Валентины Лисицы.

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Украинские дипломаты предприняли попытку отменить концерт российской пианистки Валентины Лисицы в Венгрии, посвященный Дню России. Дипломатическим миссиям в стране была направлена соответствующая нота. Однако действия украинского посольства возымели обратный эффект.

«Украинское посольство попыталось и в этот раз воспрепятствовать проведению концерта, направив соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште (даже тем, которые не были приглашены!), но эта пиар-акция только подогрела интерес к мероприятию», - сообщается в Telegram-канале посольства РФ в Венгрии.

Концерт Валентины Лисицы состоялся в Российском культурном центре. Изначально мероприятие должно было пройти 3 июня, но оно было отменено - как считают в российском посольстве, это произошло «с "подсказки"украинского посольства».

«Валентина Лисица последовательно выступает за мир, болеет душой за то, что происходит на Украине, выражая свою позицию в защиту жителей Донбасса, в течении восьми лет подвергавшимся агрессии со стороны украинских националистов», - отметили в посольстве РФ.

Ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал позицию спикера венгерского парламента Ласло Кевера, который заявил о психической проблеме у президента Украины Владимира Зеленского, и назвал неприемлемым тон украинских политиков в ответ на оказываемую им помощь.