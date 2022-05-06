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#Материалы следствия: как украинские националисты калечили детей в Мариуполе

07:43 06.05.2022
Маленький житель города Артем мог лишиться ног в результате осколочных ранений, полученных при артобстреле дома националистами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Украинские националисты 22 марта обстреляли жилой дом в Мариуполе. Женщина с ребенком пряталась в погребе, но это их не спасло, удар был очень сильный. Мама пожертвовала собой, чтобы спасти сына. Об этом - в новом ролике «Звезды», снятом в рамках специального проекта по сбору и обобщению преступлений украинских радикалов.

Донецкие врачам чудом вытащили маленького Сашу с того света. Дом его семьи в Мариуполе обстреляли украинские радикалы. Ребенок выжил благодаря маме, она закрыла его собой. Женщина скончалась на месте.

В соседней с Сашей палате - девочка с огнестрельным ранением. Националисты обстреляли машину ее семьи при выезде из города. Она не успела уклониться и ее ранили в лопатку.

А маленький житель города Артем мог лишиться ног в результате осколочных ранений, полученных при артобстреле дома украинских боевиков. Без квалифицированной помощи ребенок мог навсегда остаться инвалидом.

«Звезда» будет продолжать собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов, которые должны ответить перед военным трибуналом. Преступления радикалов будут выявлены, задокументированы, а виновные понесут наказание.

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