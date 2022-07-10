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NYT: США вряд ли смогут долго поддерживать Украину на том же уровне

Алиса Краузе
01:46 10.07.2022
В прессе посчитали, что США будет трудно справляться с материальным бременем помощи Украине.
NYT: США вряд ли смогут долго поддерживать Украину на том же уровне
© Фото: Oleksandr Rupeta ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Соединенные Штаты с партнерами, вероятнее всего, не смогут долго поддерживать Украину в тех же объемах, что поначалу. К такому выводу пришли американские журналисты, анализируя финансовую сторону украинского вопроса.

В прессе заметили, что хотя американский президент и заверил Киев, что Вашингтон будет помогать столько, сколько потребуется, быть уверенным в выполнении обещания нельзя.

«Ни он, ни кто-либо еще не может сказать, как долго это продлится», - указывается в материале издания The New York Times.

В настоящее время США уже заявили о планах предоставить украинским властям военную помощь на 54 миллиарда долларов, однако вновь подобной щедрости, согласно СМИ, не ожидается. Чиновники и аналитики, как пишет газета, сходятся во мнении, что материально справляться с такими обязательствами далее стране будет трудно.

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