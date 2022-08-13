В стране и мире Власти Херсонской области заявили, что США согласовывают каждый пуск ВСУ ракет HIMARS Ян Брацкий Накануне отставной полковник США заявил, что запасы ракет для РСЗО HIMARS закончатся у ВСУ в течение трех-четырех недель. © Фото: Sgt. Manuel Serrano, KeystonePressAgency, globallookpress Читайте нас на: Каждый запуск американских ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS на Украине контролируется США. Об этом заявил заместитель главы гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. «Зеленский не контролирует ВСУ сегодня, <...> его игнорируют ВСУ - непонятно, кто там сейчас управляет. Но каждая ракета РСЗО HIMARS, которая выпущена, она выпущена с согласования чуть ли не правительства США - они хоть и передали формально оборудование, но это все происходит через американские спутники», - приводит ТАСС заявление Стремоусова. Ранее полковник корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан заявил, что ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS у Украины могут закончиться в течение трех-четырех недель. По его словам, США рано или поздно будут вынуждены сократить количество поставляемых ракет. В Пентагоне в понедельник, 8 августа, отметили, что за последние несколько недель поставили Киеву «множество сотен» ракет для РСЗО HIMARS. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика