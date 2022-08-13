Власти Херсонской области заявили, что США согласовывают каждый пуск ВСУ ракет HIMARS
Каждый запуск американских ракет из реактивных систем залпового огня HIMARS на Украине контролируется США. Об этом заявил заместитель главы гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Зеленский не контролирует ВСУ сегодня, <...> его игнорируют ВСУ - непонятно, кто там сейчас управляет. Но каждая ракета РСЗО HIMARS, которая выпущена, она выпущена с согласования чуть ли не правительства США - они хоть и передали формально оборудование, но это все происходит через американские спутники», - приводит ТАСС заявление Стремоусова.
Ранее полковник корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канчиан заявил, что ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS у Украины могут закончиться в течение трех-четырех недель. По его словам, США рано или поздно будут вынуждены сократить количество поставляемых ракет. В Пентагоне в понедельник, 8 августа, отметили, что за последние несколько недель поставили Киеву «множество сотен» ракет для РСЗО HIMARS.