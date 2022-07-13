Литва выступила за постоянное присутствие военных США на своей территории

Сейчас в республике дислоцированы около 3,5 тыс. военнослужащих НАТО.

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Вильнюс призвал США разместить американских военных на территории Литвы на постоянной основе. Соответствующую резолюцию принял парламент балтийской республики.

«Необходимо добиваться присутствия военных США в Литве на постоянной основе, поскольку это является гарантией безопасности не только для региона, но и всего евроатлантического пространства», - сказано в документе, передает ТАСС.

Как уточняется, в Литве на авиабазе Зокняй сейчас размещены истребители стран НАТО, которые несут дежурство в небе трех стран Балтии. В республике также дислоцированы около 3,5 тыс. военнослужащих альянса.

Ранее сообщалось, что к 2024-2025 годам Вильнюс подготовит военную инфраструктуру для размещения на территории Литвы бригады НАТО.

В частности, речь идет о расширении военных городков в Рукле и Пабраде, где можно разместить до 4 000 военнослужащих, в Вильнюсе, в западной части Литвы, а также в городе Шяуляй - до 2,5 тысячи военнослужащих.