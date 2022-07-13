Литва выступила за постоянное присутствие военных США на своей территории
Вильнюс призвал США разместить американских военных на территории Литвы на постоянной основе. Соответствующую резолюцию принял парламент балтийской республики.
«Необходимо добиваться присутствия военных США в Литве на постоянной основе, поскольку это является гарантией безопасности не только для региона, но и всего евроатлантического пространства», - сказано в документе, передает ТАСС.
Как уточняется, в Литве на авиабазе Зокняй сейчас размещены истребители стран НАТО, которые несут дежурство в небе трех стран Балтии. В республике также дислоцированы около 3,5 тыс. военнослужащих альянса.
Ранее сообщалось, что к 2024-2025 годам Вильнюс подготовит военную инфраструктуру для размещения на территории Литвы бригады НАТО.
В частности, речь идет о расширении военных городков в Рукле и Пабраде, где можно разместить до 4 000 военнослужащих, в Вильнюсе, в западной части Литвы, а также в городе Шяуляй - до 2,5 тысячи военнослужащих.