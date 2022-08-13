В Удмуртии перевернулся грузовик с соляной кислотой

По данным МЧС, произошла утечка соляной кислоты на площади около 20 квадратных метров.

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Разлив полутора тонн соляной кислоты произошел в результате ДТП в Дебесском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Инцидент произошел около 20.00 (19.00 мск) в пятницу, 12 августа, на 312-м километре федеральной автодороги вблизи деревни Малая Чепца. Столкнулись легковой авто и перевозящий соляную кислоту грузовик. В результате большегруз перевернулся, произошел разлив кислоты на площади около 20 квадратных метров. В аварии никто не пострадал, по состоянию на 22.10 мск, утечка прекращена. Место разлива полили пеной для уменьшения испарений, разбавили кислоту водой, а также возвели земляной обвал высотой 50 сантиметров.

«Угрозы жизни населению нет. Утром в светлое время суток работы будут продолжены: соляная кислота будет перекачена в другую цистерну и вывезена», - говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.

Ранее в аварии с участием грузовика под Краснодаром погибла семья с тремя детьми.