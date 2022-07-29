Семья с детьми погибла в аварии с грузовиком под Краснодаром

Водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.

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Семья из пяти человек, включая троих детей, погибла в лобовом столкновении легкового автомобиля и грузовика в Краснодарском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратура региона.

ДТП произошло на автомобильной дороге Роговская - Приморско-Ахтарск в Тимашевском районе. По данным ГИБДД, «Форд Фокус» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым авто «Мерседес».

«Погибли пять граждан - жителей Санкт -Петербурга (водитель, его супруга, трое детей)», - говорится в сообщении ведомства.