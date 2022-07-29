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Семья с детьми погибла в аварии с грузовиком под Краснодаром

Анна Касаткина
19:06 29.07.2022
Водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком.
Семья с детьми погибла в аварии с грузовиком под Краснодаром
© Фото: regio78, Вконтакте
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Семья из пяти человек, включая троих детей, погибла в лобовом столкновении легкового автомобиля и грузовика в Краснодарском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратура региона.

ДТП произошло на автомобильной дороге Роговская - Приморско-Ахтарск в Тимашевском районе. По данным ГИБДД, «Форд Фокус» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым авто «Мерседес».

«Погибли пять граждан - жителей Санкт -Петербурга (водитель, его супруга, трое детей)», - говорится в сообщении ведомства.

© regio78, Вконтакте

Ранее в ДТП с автобусом под Красноярском погибли два человека. Еще восемь получили травмы.

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