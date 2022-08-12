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В ЛНР заявили, что ВСУ покидают Нагорное

Ян Брацкий
08:52 12.08.2022
Со слов офицера НМ ЛНР Андрея Марочко, украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику.
В ЛНР заявили, что ВСУ покидают Нагорное
© Фото: Rick Mave, KeystonePressAgency, globallookpress
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Украинские военные покидают свои позиции в населенном пункте Нагорное. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Нагорное отмечается формирование малых колонн по направлению Соледара. Украинские подразделения покидают позиции, забирая с собой вооружение и военную технику», - написал он в Telegram-канале.

Накануне Андрей Марочко сообщил, что подразделения союзных сил смогли закрепиться в Артемовске и продолжают развивать успех вглубь населенного пункта. Также развивается наступление на Северск, добавил он, где союзные сил находятся на ранее занимаемых позициях и уничтожают выявляемые огневые точки противника.

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