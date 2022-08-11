В стране и мире В ЛНР рассказали подробности боев за Артемовск и Северск Ян Брацкий Сейчас бойцы продолжают развивать успех и продвигаются вглубь населенных пунктов. © Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости Читайте нас на: Подразделения союзных сил смогли закрепиться в Артемовске, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Наши подразделения уже с северо-востока зашли в населенный пункт Артемовск, закрепились и продолжают развивать успех вглубь данного населенного пункта», - сказал он в эфире Первого канала. Немного меньшими темпами развивается наступление на Северск, добавил он. Там подразделения союзных сил находятся на ранее занимаемых позициях. Выявляемые огневые точки противника уничтожаются, уточнил Марочко. Ранее съемочная группа «Звезды» побывала на недавно отбитых у ВСУ позициях на пути к Артемовску. Закреплялась украинская армия здесь серьезно. На позициях найдены арматура, мешки, глубокие траншеи. Видно, что к боям здесь готовились основательно. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика