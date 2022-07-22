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Повелители воздуха: кадры боевой работы Су-30 и Су-35 в ходе спецоперации

Максим Низкодубов
05:00 22.07.2022
В ходе интенсивно меняющейся обстановки летчики постоянно меняют тактику ведения боя, чтобы оставаться неуязвимыми для противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Экипаж многофункционального Су-30 движется в заданный район. Обнаружены цели в зоне действия противника - это склады с боеприпасами и техникой украинской армии.

Наведение, захват цели и следом удар высокоточным оружием - ракетами воздух - поверхность. Прямое попадание и ликвидация объектов неприятеля. Спустя секунду уход на противоракетный маневр и возвращение на авиабазу.

«Машина хорошая. Когда два человека работают в кабине - это более качественная работа. Я работаю по воздуху. Штурман работает с органами управления. Если нужно - работает по земле. Контролирует пуски, если они есть. Если есть ЗРК противника, тоже может вовремя подсказать. Четыре глаза всегда лучше, чем два», - рассказал командир эскадрильи Михаил.

На земле вся предполетная подготовка лежит на плечах специалистов инженерно-технического состава. Пока экипаж получает очередное летное задание, именно они проводят осмотр истребителя. Внимание обращают на любые изменения в поведении боевой машины. Проверка силовой установки, фюзеляжа и качества всех технических жидкостей. Особый контроль - за состоянием шасси.

«Вот они - контрольные отверстия, при стирании которых требуется замена шины колеса. Опоры шасси. Я вот здесь уже месяц. На своем самолете я уже за месяц один раз только поменял. А налет более 100 часов был», - рассказал инженер авиационного комплекса Владимир.

Параллельно с осмотром самолета идет заправка авиационным керосином, проверка электроники и установка боекомплекта в подвесные контейнеры.

По соседству с 30-ками на аэродроме готовятся к взлету экипажи многоцелевых истребителей Су-35. Благодаря своим боевым характеристикам эти самолеты могут позволить себе в воздухе абсолютно все.

Су-35 оснащаются разнообразным вооружением. Ракеты класса воздух-воздух уничтожают самолеты противника на дистанции до 300 км. Самолет может работать и по наземным целям.

На полевом аэродроме в зоне специальной военной операции взлеты и посадки идут непрерывно, практически каждую минуту. Пока одни истребители возвращаются с боевого задания, следующие тут же отправляются на его выполнение.

За сутки экипажи авиагруппировки Восточного Военного округа могут подниматься в воздух до 5 раз в любых погодных условиях. В ходе интенсивно меняющейся обстановки летчики постоянно меняют тактику ведения боя, чтобы оставаться неуязвимыми для противника.

Ранее на телеканале «Звезда» рассказали, как российские Су-35 уничтожают украинские самолеты и дроны. Истребители ВС РФ Су-35 и Су-30 уверенно держат свои позиции, подавляя в небе украинскую авиацию.

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