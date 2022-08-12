Укрепрайон на опасном объекте: как выглядят предприятия в ЛНР после отхода ВСУ

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Десятки метров рельсов будто испарились. На месте осталась воронка. Сюда прилетел 152-миллиметровый украинский снаряд. Но сдетонировали вагоны с аммиачной селитрой - взрыв 120 тонн селитры разнес все вокруг. Чуть больше месяца назад над городом поднялся оранжевый столб дыма.

«Люди, конечно, были в шоке. Быть может, нас всех здесь потравить хотели, тех, кто остались», - рассказывает житель Северодонецка Роман Банченко.

Впрочем, само облако опасность представляло слабую. Аммиачная селитра взрывоопасна, но ее используют, например, в сельском хозяйстве в качестве удобрений. Чтобы пары навредили человеку, должна быть их большая концентрация. А они после взрыва довольно быстро растворились в атмосфере.

Командир отряда радиационной химической и биологической защиты ВС РФ под позывным «Художник» считает, что Вооруженные силы Украины таким образом хотели создать эффект якобы применения российскими войсками химического оружия, испугать население оранжевым облаком.

«На самом деле, это всего лишь малограмотность, подготовленность их специалистов. Потому что химическое оружие, как правило, применяется без цвета, без запаха. Тем более, что Российская Федерация все свои обязательства по уничтожению химического оружия выполнила в полном объеме в 2017 году», - говорит он.

Заходить съемочным группам на определенные территории предприятия пока не рекомендуют - их сначала должны обследовать. Прямо сейчас специалисты войск РХБЗ проверяют, повреждены ли цистерны, произошла ли утечка опасных химических веществ.

Один из заводов в недавно освобожденном городе. Предположительно, в цистернах соляная и азотная кислоты. Издалека видны пробоины в емкостях. Спустя некоторое время оператору позволяют подойти ближе к месту обследования, но ненадолго - обнаруживаются пары азоты и серы, утечка жидкого вещества. Вокруг пробитой цистерны берут пробу. Дальше дело - за мобильной лабораторией.

«Прибор непосредственно нам показывает вещество, отобранное в пробу. Если прибор не может определить вещество, то мы проводим углубленный анализ... В данном случае показал азотную кислоту», - объясняет начальник комплекса РХБ разведки под позывным «Эксперт».

Больше возможностей - у аппаратуры в машине. Кривые на графиках рассказывают специалистам о том, из каких элементов отобранное вещество состоит, и о классе его опасности. Только на этом объекте придется 80 раз проводить такой анализ. Как раз столько здесь цистерн. Отряд РХБЗ Вооруженных сил России работает на Донбассе по приглашению российского министерства природы. Те, в свою очередь, получили запрос от местных властей. Пора чинить поврежденные мощности заводов на освобожденных территориях и запускать производство.

Совсем недавно ВСУ приходилось буквально выбивать с территории предприятия в одном из освобожденных населенных пунктов. Украинские военные превратили этот промышленный объект с опасным производством в укрепрайон. Отогнали ВСУ довольно далеко, но до сих пор можно слышать звуки далекого боя - несколько десятков километров до фронта.

Как говорят бойцы, одну из цистерн с серной кислотой обнаружили заминированной. Пришлось поработать саперам. За спиной у военных химиков - уже три похожих обследованных объекта. Пока особо опасных загрязнений среды они не обнаружили. Если обнаружат, займутся нейтрализацией опасных химикатов. Впереди еще семь крупных предприятий на освобожденных территориях.