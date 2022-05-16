Таким образом, в зоне заражения могли оказаться более 300 тысяч жителей города, а в радиусе 20 километров от эпицентра взрыва гарантированно - уничтожение всех форм жизни, подчеркнули в НМ.

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В Народной милиции ЛНР рассказали, как военнослужащие ВСУ при отступлении заминировали территорию химического завода по производству взрывчатых веществ «Заря» в городе Рубежное.

«Обнаружили минирование противником склада с 49 тоннами тротила и аммонала, который украинские офицеры, по указанию польских и американских инструкторов собирались подорвать дистанционным способом при оставлении позиций на заводе», - говорится в сообщении НМ Луганской Народной Республике, опубликованном в Teleram-канале.

Как заявили в Народной милиции, целью минирования были детонация, а впоследствии распыление в воздухе 40 тысяч тонн аммиака, азотной и серной кислот, бензола и прочих опасных веществ, которые находились на территории завода.

«Заблаговременно, для гарантированного подрыва цистерн с ядохимикатами, украинские боевики осуществили обкладку железнодорожных составов мешками с аммоналом и произвели дополнительное минирование емкостей с наиболее опасными реагентами», - добавили в Народной милиции.

Таким образом, в зоне заражения могли оказаться более 300 тысяч жителей города, а в радиусе 20 километров от эпицентра взрыва гарантированно - уничтожение всех форм жизни, подчеркнули в НМ. В данный момент территорию химического предприятия обследует и фиксируют доказательства преступного замысла.

Ранее корреспондент «Звезды» рассказал, каким образом военнослужащие РФ и ЛНР освобождали завод «Заря» от ВСУ.