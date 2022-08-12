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«Корабельный антитеррор»: спецназ из Венесуэлы освободил «заложников» на новом этапе «Морского десанта»

Максим Румянцев
06:51 12.08.2022
Тренировки проходят на полигоне Хмелевка под Калининградом, а сам старт турнира состоится в субботу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Под Калининградом участники конкурса АрМИ «Морской десант» учатся освобождать корабль от боевиков. Это новейший этап соревнований – «Корабельный антитеррор». На огневой рубеж команда Венесуэлы выдвигается бегом. Во время соревнований будет еще тяжелее - к началу стрельбы бойцы, как правило, основательно измотаны большей половиной трассы. Сегодня только тренировка, но участники все равно торопятся.

Полигон морской пехоты Хмелевка сейчас полностью в распоряжении участников предстоящих Армейских международных игр. Каждый участок трассы, каждое испытание тщательно изучают. Гости впервые осваиваются на войсковом стрельбище, им объясняют правила. А правила простые - здесь находится один из элементов этапа - «Тропа выживания». Места для стрельбы лежа из автоматов, пулеметов и гранатомета, попадание в мишень - дополнительные очки, промах - штрафные. Словом, тот самый принцип биатлона. Стрелять нужно не только метко, но и быстро - секундомер в руках судьи не останавливается.

«Огневая подготовка это очень важно, потому что точность для стрелка это одно из важнейших качеств, не только на соревнованиях, но и особенно в бою», - уверен судья команды Карлос Альварес.

Венесуэльцы поражают мишени одну за другой. Каждый - мастер своего дела, ведь для участия в АрМИ отбирают лучших.

«В этом году я очень хорошо подготовился. С дальности 500 метров я попадаю в самый центр мишени, так что уверен - не промахнусь», - пообещал командир взвода Рубен Таюпо.

Пока одна часть команды тренируется в стрельбе, другая изучает участок этапа под названием «Корабельный антитеррор» - абсолютно новый элемент, который появился только в этом году. Тут участники должны продемонстрировать мастерство владения не только огнестрельным, но и холодным оружием в условиях ограниченного пространства, имитирующего территорию захваченного судна.

Хильбер Вальдеррама одну за другой отправляет острие лопатки прямо в голову ростовой мишени. У себя на родине он служит в спецназе, уверенно владеет любыми видами оружия.

«Когда у тебя уже нет ни одного патрона, единственное чем ты можешь атаковать противника это твой нож или твоя саперная лопатка. Это очень нужные в бою навыки», - напомнил участник соревнований Хильбер Вальдеррама.

Возможность продемонстрировать свои лучшие качества и померяться силами друг с другом участникам предоставят уже скоро. Торжественное открытие конкурса АрМИ «Морской десант» состоится в эту субботу.

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