Восстановление отношений: президент Колумбии назначил посла в Венесуэле

В свою очередь, Николас Мадуро отправил в Боготу бывшего главу МИД Феликса Пласенсию.

© Фото: hutchison, Global Look Press

Венесуэла и Колумбия, которые разорвали свои отношения в 2019 году, в один день назначили послов. Николас Мадуро отправил в Боготу экс-главу МИД Феликса Пласенсию, а колумбийский президент Густав Петро отправил в Каракас экс-конгрессмена Армандо Бендетти. Об этом сообщает газета El Tiempo.

Уточняется, что сам Бенедетти поблагодарил главу государства в Twitter, пообещав довести двусторонний торговый оборот между странами до $10 млрд.

Отношения между странами стали налаживаться, в частности, после первой встречи глав МИД конце июля. Еще до инаугурации Петро они договорились постепенно восстанавливать двусторонние отношения и открывать границы.

В мае сообщалось, что в Венесуэле создадут восемнадцать групп дружбы, в том числе с Россией, Китаем, Ираном и Турцией. К такому решению пришла Национальная ассамблея республики. Было подчеркнуто, что группы дружбы, помимо дипломатических аспектов, будут направлены на сферы экономики, торговли и культуры.