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Венесуэла создаст группу дружбы с Россией

Максим Цепков
05:12 04.05.2022
Группы дружбы будут созданы с такими странами, как Китай, Россия, Иран, Турция, Северная Корея, Вьетнам, Куба, Никарагуа, Белоруссия, Индия, Италия, Бразилия.
Венесуэла создаст группу дружбы с Россией
© Фото: kafka4prez, CC BY-SA 2.0, Wikimedia
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В Венесуэле создадут восемнадцать групп дружбы, в том числе с Россией, Китаем, Ираном и Турцией. К такому решению пришла Национальная ассамблея республики.

«Создавая эти первые 18 групп, мы говорим, что Венесуэла осуществляет свою политику суверенно, самостоятельно, без давления и с достоинством», - приводят слова депутата Айрис Варела РИА Новости.

В то же время, депутат Тимотео Самбрано отметил, что группы дружбы, помимо дипломатических аспектов, будут направлены на сферы экономики, торговли и культуры. Сообщается, что в число государств, с которыми создаются группы дружбы, вошли Китай, Россия, Иран, Турция, Северная Корея, Вьетнам, Куба, Никарагуа, Беларусь, Индия, Италия, Бразилия.

Ранее в Венесуэле организовали молодежную акцию солидарности с РФ. Стало известно, что организаторы преподнесли изображения Путина и Чавеса с символикой спецоперации.

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