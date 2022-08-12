SCMP: Индонезия отвергнет предложение США ограничить цены на нефть из РФ

Как считают эксперты, Джакарта хочет дождаться, как в этой ситуации поступят Китай и Индия.

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Попытки Америки склонить Индонезию к поддержке ограничения цен на российскую нефть обречены на провал. Об этом пишет издание South China Morning Post (SCMP).

Как сказано в статье, поддержать схему, разработанную G7, Джакарте предложила министр финансов Штатов Джаннет Йеллен. После этого глава финансового отдела Индонезии Шри Мульяни пообещала рассмотреть последствия этого шага.

При этом аналитики, как отмечается в статье, считают, что Джакарта вряд ли поддержит данную инициативу, так как хочет дождаться, как поступят Китай и Индия.

«Среди стран "Двадцатки" в этом отношении Китай и Индия гораздо показательнее Индонезии, ведь Пекин - один из крупнейших импортеров российской нефти», - заявил исполнительный директор Центра экономических и юридических исследований в Джакарте Бхима Юдхистира.

Он также предположил, что Индонезия, которая придерживается собственной внешней политики, не займет сторону ни Запада, ни России.

Накануне сообщалось, что страны «Большой семерки» планируют добиться присоединения Индонезии к инициативе по ограничению предельной цены на российскую нефть. Сейчас государства G7 активно ищут поддержку у тех, кто не входит в объединение.