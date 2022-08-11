Страны G7 призвали Индонезию ограничить цены на российскую нефть

На этой неделе якобы несколько индонезийских чиновников должны провести встречи с представителем Министерства финансов США Элизабет Розенберг.

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Страны «Большой семерки» планируют добиться присоединения Индонезии к инициативе по ограничению предельной цены на российскую нефть. Сейчас государства G7 активно ищут поддержку у тех, кто не входит в объединение.

Так, на этой неделе якобы несколько индонезийских чиновников должны провести встречи с представителем Министерства финансов США Элизабет Розенберг для обсуждения потолка стоимости нефти. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает газета «Джакарта пост».

Ранее обозреватель Bloomberg назвал Москву победителем в нефтяном противостоянии. По мнению Хавьера Бласа, это станет еще более очевидно после вступления в силу нефтяного эмбарго.

В ноябре многие страны столкнутся с серьезными проблемами и кризис начнет сказываться на простых потребителях. Все это, по мнению журналиста, может подорвать поддержку Украины со стороны коллективного Запада.