Группировка «Восток» в небе: кадры ударов авиации по объектам ВСУ
Российские экипажи штурмовой авиации группировки «Восток» нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике ВСУ в зоне проведения спецоперации.
Как сообщили в Минобороны РФ, пуски ракет выполнялись парами с малых высот. Поражение целей зафиксировали средства объективного контроля. В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских военных.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы летчиков армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) в зоне проведения спецоперации. Военнослужащие выполнили пуски авиационных средств поражения на предельно малых высотах.
Экипажи разведывательно-ударных и транспортно-боевых вертолетов продолжают совершать боевые вылеты для уничтожения опорных пунктов и бронированной техники ВСУ.
Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов