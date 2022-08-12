Группировка «Восток» в небе: кадры ударов авиации по объектам ВСУ

В результате ударов были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских военных.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские экипажи штурмовой авиации группировки «Восток» нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике ВСУ в зоне проведения спецоперации.

Как сообщили в Минобороны РФ, пуски ракет выполнялись парами с малых высот. Поражение целей зафиксировали средства объективного контроля. В результате боевого применения авиационных средств поражения были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских военных.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы летчиков армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) в зоне проведения спецоперации. Военнослужащие выполнили пуски авиационных средств поражения на предельно малых высотах.

Экипажи разведывательно-ударных и транспортно-боевых вертолетов продолжают совершать боевые вылеты для уничтожения опорных пунктов и бронированной техники ВСУ.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов