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Вопрос решенный: жители Запорожья объяснили иностранным журналистам выбор гражданства РФ

Михаил Аброськин
05:00 12.08.2022
Корреспонденты телеканалов, блогеры, радийщики и авторы интернет-изданий прибыли в Бердянск, чтобы непредвзято разобраться в происходящем на Украине.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В это можно верить или нет, можно говорить, что тысячи людей, которые хотят получить российское гражданство - это выдумки самой же России. Тем не менее, факты говорят сами за себя: люди приходят с раннего утра, занимают очередь, чтобы подать документы на переоформление. И у представителей СМИ других государств есть возможность в этом лично убедиться.

Корреспонденты телеканалов, блогеры, радийщики и авторы интернет-изданий. Десятки иностранных журналистов, аккредитованных в России, прибыли в Бердянск, чтобы непредвзято разобраться в происходящем на Украине. С первых же минут гости задают огромное количество вопросов. Формулировки провокационные, но в ответ от местных жителей слышат только, что все происходящее - это воля народа.

«Я специально хожу с маленькой камерой, потому что хочу знать мнение людей. И лично я не встретил ни одного человека, которого бы заставляли идти и получить российский паспорт», - рассказывает журналист телеканала «Аль-Арабия» Абдель Аль-Рош.

Ольга приехала за российским паспортом из Мариуполя. Многочисленным вопросам журналистов только удивляется. Для нее получение нового гражданства - вопрос давно решенный.

«Выбор для меня однозначный. Я считаю, что человек, который остался на этой территории, он должен принимать эти условия: должен менять гражданство, менять свою симку на российскую», - отмечает она.

Подобная решительность гостей удивляет. Ведь то, что публикуют западные СМИ, никак не вяжется с реальностью. Немецкий блогер Эмиль Карстенцен на Украине не в первый раз, бывал в разных ее частях и заметил одну важную закономерность.

«Самое страшное для местных - это такой период неопределенности. Они все потеряли, людей можно понять. И тем не менее, в большинстве своем эти люди к России тяготеют. Это чувствуется», - говорит он.

Глава администрации Бердянска дает подход иностранной прессе. Главный вопрос - как живется при новой власти? И ответ однозначный - лучше. Отвечает глава на русском языке, на котором киевский режим долгое время запрещал здесь разговаривать.

Журналистам глава администрации рассказал, как в освобожденный мирный Бердянск люди приезжают, чтобы укрыться от обстрелов Вооруженных сил Украины. В пансионате на берегу Азовского моря живут те, кто добрался сюда из Мариуполя и Угледара.

Светлана раньше работала в шахте вместе с мужем. Когда начались обстрелы - пряталась в подвалах. Выбраться из города помогли российские военные. Пережитые ужасы женщина и ее знакомые вспоминают до сих пор.

«Мы ехали, рвались именно на эту сторону, именно на эту, мы на Украине не хотели оставаться», - говорит она.

Обстрелы и разрушения, дни и ночи, проведенные в подвалах в страхе перед атакой своих же войск, теперь сменили пляж, море и удобные номера. Но все это не заменит людям дом, который пришлось покинуть. Узнают ли об этих историях на западе? Увидят ли другую сторону конфликта? Повлияет ли новый контекст на взгляды наблюдающих? Все зависит от иностранных гостей, ведь за тем они и приезжали, чтобы разобраться и рассказать правду.

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