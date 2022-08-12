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Ядерный терроризм: что известно о последствиях серии атак ВСУ на предприятия Украины

03:12 12.08.2022
Как рассказали в МИД РФ, действия киевского режима могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающим последствия аварии на Чернобыльской АЭС.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Киевский режим нанес удар по хранилищу ядерных отходов Запорожской атомной электростанции (АЭС). На ее территорию упали по меньшей мере пять снарядов. Фон в норме, однако, целенаправленность ракетных обстрелов подтверждает российскую оценку действий украинской власти - ядерный терроризм.

Столб серого дыма поднимается над Энергодаром. Предположительно, это кадры последствий обстрела, города, на окраине которого расположена крупнейшая АЭС Европы. Власти сообщают, что украинские войска трижды днем ударили по Запорожской атомной станции из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Все ночные атаки отразила российская система ПВО. АЭС работает, но при этом снижена мощность двух реакторов. По хранилищу ядерных отходов пришелся удар ВСУ и в прошедшие выходные. Как заявляли власти Энергодара, применялись кассетные снаряды системы «Ураган». Осколки и ракетный двигатель рухнули всего в четырехстах метрах от действующего энергоблока. Была повреждена высоковольтная линия. На самой АЭС скачок напряжения вызвал задымление. Неделю назад от артобстрела тоже возник пожар.

«В последние дни украинские подразделения несколько раз обстреляли территорию запорожской АЭС, что является актом ядерного терроризма. Такие действия киевского режима могут привести к катастрофе, по масштабам намного превышающим последствия аварии на Чернобыльской АЭС», - рассказал заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

В случае аварии, говорят эксперты, зона радиационного поражения может поставить под угрозу жизни миллионов жителей не только Украины и России, но и многих европейских стран. Примечательно, но Запад ограничивается лишь призывами вернуть контроль над Запорожской АЭС Киеву, то есть, по сути, оставить ее без охраны.

В Минобороны РФ отмечали, что украинские подразделения стреляют по станции с противоположного берега Каховского водохранилища, из населенного пункта Марганец. Огневые точки артиллерии неприятеля подавляет контрбатарейным огнем Народная милиция республик Донбасса.

Еще суток не прошло с еще одной атаки ВСУ, по Донецку, по местному пивоваренному заводу. В результате чего произошла утечка опасных веществ и начался сильнейший пожар. Погиб рабочий.

Горожане в соцсетях предупреждали друг друга о том, что в районе предприятия трудно дышать. Аммиак использовался в качестве хладагента в холодильниках. Облако ядовитого вещества успело накрыть два квадратных километра, и находиться там было действительно опасно.

Националисты не раз обещали расстрелять завод и отравить Донецк. А после атаки на Запорожскую АЭС, ее персонал перешел в защищенные помещения. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывал создать периметр безопасности вокруг ядерного объекта .

При этом позицию ООН в нашем МИД считают безответственной - поездка экспертов МАГАТЭ на объект в последний момент была заблокирована Департаментом безопасности секретариата ООН. Кроме того, виновников обстрелов - воинские формирования Украины - международные организации упорно не называют.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ рассчитывает на скорейший визит экспертов Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию. Он также выразил надежду на то, что Антониу Гутерреш осознает всю полноту своей ответственности и не станет препятствовать проведению данной миссии.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Максим Петренко, Николай Баранов

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