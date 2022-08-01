Отличившихся бойцов МТО наградили медалями в День тыла ВС РФ

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В день профессионального праздника, Дня тыла, в подразделениях материально-технического обеспечения Западного военного округа особо отличившихся бойцов наградили государственными и ведомственными медалями, знаками отличия.

Военнослужащие МТО с начала спецоперации попадали и под обстрелы, и под воздействие дронов противника. Тем не менее, как сами говорят, это не смогло сломить и даже пошатнуть их моральный дух.

Важность своей работы они сами осознают в полной мере. Деятельность тыловиков связана с огромной ответственностью, ведь без топлива техника, насколько бы современной и мощной она не была, не сдвинется с места, а солдаты без еды не смогут пойти в бой.

Российских военнослужащих поздравил с Днем тыла ВС РФ министр обороны страны Сергей Шойгу. Он отметил, что сегодняшний состав служб материально-технического обеспечения с достоинством продолжает дело тыловиков прошлого, в частности выполняя свой воинский долг на Украине и в Сирии.