Отличившихся бойцов МТО наградили медалями в День тыла ВС РФ
В день профессионального праздника, Дня тыла, в подразделениях материально-технического обеспечения Западного военного округа особо отличившихся бойцов наградили государственными и ведомственными медалями, знаками отличия.
Военнослужащие МТО с начала спецоперации попадали и под обстрелы, и под воздействие дронов противника. Тем не менее, как сами говорят, это не смогло сломить и даже пошатнуть их моральный дух.
Важность своей работы они сами осознают в полной мере. Деятельность тыловиков связана с огромной ответственностью, ведь без топлива техника, насколько бы современной и мощной она не была, не сдвинется с места, а солдаты без еды не смогут пойти в бой.
Российских военнослужащих поздравил с Днем тыла ВС РФ министр обороны страны Сергей Шойгу. Он отметил, что сегодняшний состав служб материально-технического обеспечения с достоинством продолжает дело тыловиков прошлого, в частности выполняя свой воинский долг на Украине и в Сирии.