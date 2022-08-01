Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Тыла ВС России

Глава оборонного ведомства России оценил вклад воинов-тыловиков в годы ВОВ и в современных условиях на Украине и в Сирии.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим праздником Вооруженных Сил России - с Днем Тыла. Соответствующий приказ №435 был издан 29 июля.

Министр отметил особый вклад в общую победу Вооруженных Сил воинов-тыловиков. Так, во времена Великой Отечественной войны они «бесперебойно снабжали войска продовольствием и вещевым имуществом, топливом и боеприпасами, осуществляли перевозку людей и грузов, ремонт вооружения и военной техники».

«На протяжении всей своей истории тыловые службы вносят свой значительный вклад в достижение побед нашей армии на полях сражений, а в мирное время - в укрепление оборонного потенциала страны, - говорится в приказе министра обороны Шойгу.

Вместе с тем Сергей Шойгу оценил вклад современных служб тыла, выполняющих задачи в Сирии и на Украине.

«И сегодня личный состав служб материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации достойно продолжает ратные традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи, с честью выполняет воинский долг, в том числе на Украине и в Сирийской Арабской Республике», - заявил он.

Также министр обороны России пожелал сотрудникам служб тыла крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо России.

Ранее Сергей Шойгу вместе с президентом России Владимиром Путиным и главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота на Кронштадтском рейде. На катере с бортовым номером 001 они обошли парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и в акватории Финского залива.