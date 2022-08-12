ВОЗ переименовала два варианта оспы обезьян из-за дискриминации

Ранее гендиректор организации рассказал о планах переименовать вирус в ближайшее время по просьбе ученых.

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В ВОЗ официально переименовали два варианта оспы обезьян. Ранее их названия считали дискриминационными для Африки. Об этом сказано в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения.

«Достигнут консенсус в отношении того, чтобы теперь называть бывшая клада бассейна Конго (Центральная Африка) "клада один (I)", а бывшая западноафриканская, клада - "клада два (II)"», - говорится в документе, передает РИА Новости.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация планирует переименовать вирус оспы обезьян в ближайшее время по просьбе ученых. Эксперты считали, что нужно найти название, которое не выделяет страны Африки.

В июле комиссар здравоохранения Нью-Йорка Ашвин Васан попросил ВОЗ переименовать оспу обезьян. По его мнению, это нужно, чтобы не травмировать темнокожих и представителей ЛГБТ-сообщества.

Васан считает, что название способствует прениям вокруг меньшинств. Якобы это может привести к тому, что некоторые заразившиеся не станут обращаться за медицинской помощью. Комиссар направил официальное письмо главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебрейесусу.