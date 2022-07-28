В США посчитали название «оспа обезьян» нетолерантным и попросили изменить его
Комиссар здравоохранения Нью-Йорка Ашвин Васан попросил ВОЗ переименовать оспу обезьян. По его мнению, это нужно, чтобы не травмировать темнокожих и представителей ЛГБТ-сообщества.
Васан считает, что нынешнее название способствует прениям вокруг меньшинств. Якобы это может привести к тому, что некоторые заразившиеся не станут обращаться за медицинской помощью. Комиссар направил официальное письмо главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебрейесусу.
«Эта терминология также уходит корнями в расистскую историю и болезненна для цветных общин», — передает слова комиссара газета Le Monde.
Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена изучает вопрос введения в США режима чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян. Также в Белом доме планируют назначить координатора, который будет курировать борьбу с этим заболеванием.