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В Рубежном извлекли останки жертв обстрелов ВСУ из стихийных захоронений

Максим Крюков
22:45 12.08.2022
Среди извлеченных останков были тела ребенка и женщины, в детском возрасте являвшейся узницей немецкого концентрационного лагеря.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На освобожденных территориях Луганской Народной Республики продолжает свою работу по извлечению тел мирных жителей, которые погибли в результате обстрелов со стороны украинских военных, Межведомственная рабочая группа, занимающаяся розыском захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечиванию памяти.

«В этом году мы работаем в городе Рубежное, планируем в Северодонецке и Лисичанске. К сожалению, мы сейчас говорим о жертвах этого периода времени, о тех людях, которые были убиты украинской армией. Особый ущерб жителям города и гражданской инфраструктуре был нанесен, именно когда украинские войска отступали», - сказала замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

Сегодня члены Межведомственной рабочей группы произвели извлечение останков жертв из стихийных захоронений, расположенных на придомовой территории домостроений, которые были уничтожены ударами ВСУ.

Среди извлеченных останков были тела ребенка и женщины, в детском возрасте являвшейся узницей немецкого концентрационного лагеря.

Накануне разведчики ЛНР сообщили, что бойцы ВСУ сжигают на поле боя тела иностранных наемников. По словам бойцов, «солдат удачи» облили топливом и подожгли при отступлении. Военные уверены, что останки принадлежат иностранным наемникам, которые воевали за Киев, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию.

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