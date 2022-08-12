Белый дом: корабли ВМС США отправят в Тайваньский пролив

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Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели отправят корабли своих военно-морских сил в Тайваньский пролив. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл.

«США продолжат действовать в воздушном и морском пространстве и везде, где позволяет международное право. Это включает проведение стандартных проходов кораблей через Тайваньский пролив и пролетов самолетов в небе над ним в предстоящие несколько недель», - передает ТАСС слова сотрудника Белого дома.

Курт Кэмпбелл заявил, что действия Китая полностью противоречат целям мира и стабильности. Якобы все нацелено на усиление давления на Тайвань, чтобы подорвать его устойчивость.

Напомним, ранее спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси назвала реакцию председателя КНР Си Цзиньпина на свой визит на Тайвань «задиристой». По ее словам, китайский лидер в связи с ее визитом обнаружил свои «уязвимости».

Она подчеркнула, что власти КНР не могут контролировать то, куда и когда членам конгресса стоит ездить, а США не собираются быть их «сообщниками по вопросу изоляции Тайваня».