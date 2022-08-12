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Погибли 11 человек, еще шестеро ранены: в Черногории неизвестный устроил стрельбу

Максим Крюков
21:25 12.08.2022
По данным полиции, мужчина открыл огонь по местным жителям после семейной ссоры.
Погибли 11 человек, еще шестеро ранены: в Черногории неизвестный устроил стрельбу
© Фото: Brave_spirit81, Twitter
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В исторической столице Черногории Цетине неизвестный мужчина устроил стрельбу, в результате которой было убито одиннадцать человек, еще шестеро оказались ранены. Об этом сообщает RTCG (Радио и телевидение Черногории), ссылаясь на правоохранительные органы.

«В районе Цетине Медовина убиты 11 человек, шестеро ранены, среди них и сотрудник полиции, подтвердили нам в управлении полиции. Трагедии предшествовала семейная ссора, после чего нападавший стрелял по случайным прохожим и полицейским, в перестрелке убит», - следует из материала телерадиокомпании.

Местный житель обстрелял людей рядом со своим домом в историческом центре города около 17:00 по московскому времени. Некоторые местные средства массовой информации сообщали, что среди пострадавших есть дети.

Сегодня стало известно, что на западе Нью-Йорка неизвестный напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди перед его лекцией. Злоумышленник атаковал писателя ножом в шею. Рушди увезли в больницу.

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