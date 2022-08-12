WSJ: ФБР нашло в резиденции Трампа 11 комплектов секретных документов

Сотрудники ведомства нашли четыре набора документов под грифом «совершенно секретно», три комплекта «секретных» документов и три - с пометкой «конфиденциальные».

© Фото: Damon Higgins, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) обнаружили одиннадцать комплектов секретных документов, в том числе с пометкой «совершенно секретно» при обыске в резиденции Мар-а-Лаго бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

Сообщается, что эти документы предназначались для доступа только в специальных государственных учреждениях. Сотрудники ведомства нашли четыре набора документов под грифом «совершенно секретно», три комплекта «секретных» документов и три - с пометкой «конфиденциальные».

По данным издания, агенты ФБР изъяли около двадцати коробок с вещами, папки с фотографиями, рукописную записку и помилование союзника экс-главы США Роджера Стоуна, а также информация о «президенте Франции».

Ранее стало известно, что при обыске имения Мар-а-Лаго экс-президента США Дональда Трампа агенты ФБР искали секретные материалы, связанные с ядерным оружием. Полицейские и агенты спецслужб могли искать документы, которые Трамп забрал из Белого дома. Сам экс-глава США считает произошедшее происками, нацеленными на то, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты в 2024 году.