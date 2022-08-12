В МИД РФ выразили недоумение позицией генсека ООН по ситуации вокруг ЗАЭС

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В Министерстве иностранных дел Российской Федерации вызвала вопросы позиция Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по ситуации вокруг Запорожской АЭС. В ведомстве обеспокоены тем, что не последовало никаких сигналов украинскому руководству.

«Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС? Напомним, что именно из-за обструкции со стороны Генсекретаря и возглавляемого им Секретариата в начале лета сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная международная миссия МАГАТЭ. Нет уверенности, что это не повторится, когда мы будем заново готовить поездку», - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также у ведомства вызвало возмущение поведение представителей западных стран. Те, по словам Марии Захаровой, в угоду русофобским установкам попытались отрицать очевидные факты, связанные с украинскими обстрелами ЗАЭС.

«Нет и не может быть никакого оправдания тому, что государства, претендующие на особую ответственность за обеспечение международного мира и безопасности, не нашли в себе сил ясно и внятно указать Киеву на недопустимость творимых им бесчинств и призвать его положить конец ядерному терроризму. Складывается впечатление, что, как бы далеко ни зашёл режим Зеленского, ему на Западе заранее готовы списать все грехи, даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы», заявила дипломат.

Напомним, ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что Киев пользуется карт-бланшем от стран Запада на любые преступления. Он также указал на «вопиющие двойные стандарты и чудеса изворотливости» западных стран, и отметил, что вина Украины за обстрелы Запорожской АЭС очевидна.