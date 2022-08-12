В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ выразили недоумение позицией генсека ООН по ситуации вокруг ЗАЭС

Сергей Лебедев
20:58 12.08.2022
В ведомстве обеспокоены тем, что не последовало никаких сигналов украинскому руководству.
В МИД РФ выразили недоумение позицией генсека ООН по ситуации вокруг ЗАЭС
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации вызвала вопросы позиция Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по ситуации вокруг Запорожской АЭС. В ведомстве обеспокоены тем, что не последовало никаких сигналов украинскому руководству.

«Признать реальность он или не способен, или не хочет. Иначе как объяснить проявляемое им безволие, граничащее с попустительством украинским атакам на ЗАЭС? Напомним, что именно из-за обструкции со стороны Генсекретаря и возглавляемого им Секретариата в начале лета сорвалась практически согласованная и во всех отношениях подготовленная международная миссия МАГАТЭ. Нет уверенности, что это не повторится, когда мы будем заново готовить поездку», - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также у ведомства вызвало возмущение поведение представителей западных стран. Те, по словам Марии Захаровой, в угоду русофобским установкам попытались отрицать очевидные факты, связанные с украинскими обстрелами ЗАЭС.

«Нет и не может быть никакого оправдания тому, что государства, претендующие на особую ответственность за обеспечение международного мира и безопасности, не нашли в себе сил ясно и внятно указать Киеву на недопустимость творимых им бесчинств и призвать его положить конец ядерному терроризму. Складывается впечатление, что, как бы далеко ни зашёл режим Зеленского, ему на Западе заранее готовы списать все грехи, даже если среди жертв в итоге окажутся жители Европы», заявила дипломат.

Напомним, ранее на заседании Совета безопасности ООН постпред России Василий Небензя заявил, что Киев пользуется карт-бланшем от стран Запада на любые преступления. Он также указал на «вопиющие двойные стандарты и чудеса изворотливости» западных стран, и отметил, что вина Украины за обстрелы Запорожской АЭС очевидна.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:25 В стране и мире
Погибли 11 человек, еще шестеро ранены: в Черногории неизвестный устроил стрельбу
20:58 В стране и мире
В МИД РФ выразили недоумение позицией генсека ООН по ситуации вокруг ЗАЭС
18:40 Армия
Видео
На предельно малой высоте: как летчик Сизов сбил вертолет ВСУ и получил Героя России
18:08 В стране и мире
В Нидерландах компания выбросила 40 тысяч этикеток со словом «русский» в названии салата
17:05 В стране и мире
В Госдуме рассказали, будут ли блокировать YouTube в России
Популярное
Видео
Замышлял побег: в Приморье показали новые кадры со спасенным котенком леопарда
Видео
«Тигры» под куполами: кадры массового десантирования с пяти вертолетов в Сирии
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
Видео
Появилось видео, как шайба смертельно ударила в грудь 14-летнего хоккеиста СКА
Видео
Стивен Сигал посетил разбитый после удара ВСУ изолятор: кадры из Еленовки
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.