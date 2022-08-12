ВСУ за пять минут выпустили 30 снарядов из РСЗО «Град» по Зайцево ДНР

Данных о пострадавших пока нет.

© Фото: The Presidential Office of Ukrai, Global Look Press

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Зайцево (Южное) Донецкой Народной Республики, выпустив по населенному пункту за пять минут 30 боеприпасов из ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:15 - н.п. Клещеевка - н.п. Зайцево (южное): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 19:20 - н.п. Дылеевка - н.п. Зайцево (южное): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град», - говорится в сообщении представительства.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее стало известно, что один человек погиб и двое пострадали в результате удара украинских войск по пивоваренному заводу в Донецке. По предварительным данным, ВСУ целенаправленно обстреляли предприятие снарядами калибром 152 мм.