Мантуров в Петербурге проинспектировал производство бронежилетов в рамках гособоронзаказа

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Вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе визита в Санкт-Петербург проинспектировал производство специальной продукции и бронежилетов в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

«На площадке научно-производственного объединения Специальных материалов (НПО Спецматериалов) заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров ознакомился с производством специальной продукции и бронежилетов», - говорится в сообщении.

Инновационное предприятие производит средства индивидуальной бронезащиты для российской армии в рамках гособоронзаказа, четко выдерживая все объемы и сроки поставок. Как уточнили в кабмине, предприятие продолжает наращивать мощности: в конце 2022 года - начале 2023-го откроется цех с первыми в России производственными линиями по массовому выпуску сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Специальный материал будет использоваться для различных бронепанелей, пулестойких шлемов, высокоэнергетических композитов.

В рамках своего визита в Северную столицу Мантуров также осмотрел производство лифтов Otis, которое выкупила российская компания, и завод «Светлана-Рост» по разработке технологий проектирования и производства полупроводниковых соединений, необходимых для СВЧ-транзисторов.