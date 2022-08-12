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К 110-летию ВВС: «Военторг» открыл в Энгельсе новый торговый центр

Анна Назайкина
19:10 12.08.2022
Созданный по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу, проект военного ведомства набирает обороты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В столице дальней авиации, городе Энгельсе, к 110-летию ВВС российский «Военторг» открыл фирменный торговый центр площадью почти полторы тысячи квадратных метров.

Созданный по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу, проект военного ведомства набирает обороты. Магазины «Армии России» расширяют ассортимент для военнослужащих, членов их семей и всех, кто интересуется деятельностью Вооруженных сил страны.

Новый универмаг в городе, где базируются российские  стратегические ракетоносцы, точно будет востребован.

«У нас здесь соседи очень знаменитые, и иметь при таких соседях те развалины, которые были в 13-м году, было просто неприлично. “Военторг” принял решение восстанавливать этот объект заново. Сносить его, с нуля делать и так далее», - рассказал первый заместитель Генерального директора АО «Военторг» Тобольнов Владимир.

В 2013 году было принято соответствующее решение. На тот момент это был один из первых инвестиционных объектов. Методом «проб и ошибок», отметил Тобольнов, ТЦ удалось ввести в эксплуатацию.

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