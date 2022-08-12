Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Свердловской области
Руководство предприятий представило министру обороны новейшие разработки в области бронетехники и оружия.
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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Свердловской области.
Руководство предприятий представило министру обороны новейшие разработки в области бронетехники и оружия. Также Шойгу доложили о вариантах модернизации образцов техники, стоящей на вооружении российской армии.