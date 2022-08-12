Нацелены на победу: как российские военные тренируются для АрМИ в Узбекистане

Жизнь на полигоне кипит. Ни минуты свободного времени. У мастеров-оружейников даже идут теннисные турниры - чувство конкуренции разогревает нашу команду перед предстоящими состязаниями.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сразу несколько конкурсов АрМИ пройдут на горном полигоне Фориш в Узбекистане. Поэтому гостей тут особенно много. Для них здесь возвели целый комплекс - получилась республика в миниатюре, с мини-Самаркандом, Бухарой и Ташкентом. Есть даже небольшой музей. Но главнее всего для участников сейчас - тренировки. А мастера-оружейники в ходе интенсивной подготовки вдруг затеяли теннисный турнир - для чего - расскажет Россина Бодрова.

Добро пожаловать в Узбекистан: полигон Фориш - наш дом на ближайший месяц. А позади горный хребет возрастом 450 миллионов лет - древнее Тянь-Шаня и Памира.

Контрольно-пропускной пункт украшает танк. И это будто бы условная черта между раскаленной пустыней и цветущим оазисом - местом пребывания участников АрМИ. Полигон напоминает роскошный отель: цветочные сады с фонтанами, идеальный газон, пылающие зеленью деревья.

Жизнь на полигоне кипит. Ни минуты свободного времени. У мастеров-оружейников теннисные турниры - чувство конкуренции разогревает нашу команду перед предстоящими состязаниями.

Разместили российских участников с комфортом - прохладные коридоры украшает фотогалерея. Проголодаться точно не успеешь - разнообразные завтрак, обед и ужин. Всегда свежайшие фрукты. А столовая еще и место встреч всех участников - вьетнамцы, белорусы, узбеки, таджики.

Янтарное солнце востока плавно уходит. Теперь Фориш освещают неоновые светила - а самый яркий ориентир огненная надпись: «Мен Холиб», что в переводе с узбекского: «я - победитель».

Ранее публиковались кадры, как команда ВС РФ отработала этап конкурса «Аварийный район» во Вьетнаме.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов