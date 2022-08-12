«Победный рывок»: команда ВС РФ отработала этап конкурса «Аварийный район» во Вьетнаме

На полигоне Мьеу Мон во Вьетнаме проходит тренировка перед конкурсом «Аварийный район». Сами соревнования стартуют уже 15 августа, а завершатся 19 августа.

© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр

Российская команда отработала финальный этап конкурса «Аварийный район» - «Победный рывок». Тренировки проходят на полигоне Мьеу Мон во Вьетнаме, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.

Участники преодолевали ров с водой по канату с переправой комплекта спасательного оборудования. После этого проходили элементы огненно-штурмовой полосы и полосы препятствий протяженностью 200 метров, которая включала ров, лабиринт, тоннель, подвесной мост, разрушенную лестницу, паутину и скалодром.

Далее военнослужащие эвакуировали «пострадавшего, потушили «пожар» и отработали перемещение «аварийного» контейнера. На завтрашний день запланирована последняя тренировка.

В международном конкурсе «Аварийный район» будут участвовать команды из РФ, Белоруссии, Вьетнама, Мали, Мьянмы и Конго.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов