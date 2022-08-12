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На предельно малой высоте: как летчик Сизов сбил вертолет ВСУ и получил Героя России

Станислав Иващенко
18:40 12.08.2022
Заместитель командира истребителя авиаполка подполковник Илья Сизов сбил украинский вертолет, который участвовал в попытке высадки десанта на остров Змеиный.
На предельно малой высоте: как летчик Сизов сбил вертолет ВСУ и получил Героя России
© Фото: Минобороны России
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Полная оценка ситуации и секунды на принятие решения. Подполковник Илья Сизов во время прикрытия российских подразделений, удерживающих остров Змеиный, обнаружил вертолет противника.

Находясь на сопровождении у украинского зенитно-ракетного комплекса С-300, летчик решает не упускать выгодное боевое положение и атаковать вертолет. Грамотные действие Сизова сорвали захват острова Змеиный и не допустили уничтожения подразделений Российской армии.

«Выполнил по данному вертолету два захода с применением авиационного вооружения из пушки. После готовности управляемых средств вооружения поразил вертолет ракетой Р-73», - рассказал Сизов.

Все, происходило на предельно малой высоте - 15 метров и скорости 1 200 км/ч. По данным украинских СМИ, вертолетом управлял замкомандующего ВМС Украины Бедзай, а на борту была группа иностранных советников. За подвиг летчик удостоен звания Героя России. Награду вручил министр обороны Сергей Шойгу.

«Для меня эта награда очень важная. Хочу выразить благодарность. Эта награда не моя личная, а всей системы», - признался Сизов.

Однополчане Илья Сизова не сомневались в том, что боевые заслуги их товарища будут оценены.

«С первого же дня показал себя максимально положительным и целеустремленным военнослужащим, который максимально мотивирован на летную деятельность», - поделился Артем, летчик самолета Су-35, однополчанин Ильи Сизова.

За время проведения спецоперации по защите Донбасса молодой подполковник поразил больше десятка целей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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