Совладелец Starbucks подал три заявки на регистрацию названия кофеен

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Ресторатор Антон Пинский, выкупивший вместе с певцом Тимати и компанией «Синдика» российский бизнес сети кофеен Starbucks, подал в Роспатент три заявки на регистрацию возможных названий сети. Он от своего имени планирует зарегистрировать товарные знаки - Stars Coffee, Stars Kanokov Coffee и Stars Pinskiy Coffee.

На данный момент неизвестно, какой вариант названия сети кофеен станет окончательным. Отмечается, что заявки в Роспатент были поданы 9 августа. Об этом сообщает РБК.

Напомним, недавно Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова стали новыми владельцами российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks.

Новые владельцы получили право аренды на все помещения сети. Однако фирменный логотип и технологии использовать будет запрещено.