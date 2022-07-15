Тимати станет совладельцем бизнеса Starbucks в России

В марте сеть кофеен объявила о приостановке своего бизнеса в России, а после - о намерении уйти с рынка.

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Певец Тимати, ресторатор Антон Пинский и компания «Синдика» сенатора Арсена Канокова станут новыми владельцами российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks. Об этом сам Пинский сообщил Forbes, но не раскрыл условия сделки.

Новые владельцы получат право аренды на все помещения сети. Однако фирменный логотип и технологии использовать будет запрещено. Будущее название кофеен и стоимость сделки не раскрываются.

Ранее в Кремле заявили, что прорабатывают различные решения в связи с уходом некоторых западных компаний с рынка РФ. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, безработица и антикризисные меры на рынке труда - это приоритетные вопросы.