В Нидерландах компания выбросила 40 тысяч этикеток со словом «русский» в названии салата

Производитель продуктов рассказал, что такой шаг обошелся ему в 6,5 тысячи евро.

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В Нидерландах компания Kleer Delicatessen, которая занимается производством продуктов, по просьбе магазинов исключила слово «русский» из названия яичного салата, передает De Telegraaf. Как утверждается, такое решение было принято в связи с ситуацией на Украине.

«Салат изменит название, но в рецепте ничего не поменяется, поэтому вкус салата будет прежним», - приводит выдержки из материала издание представителя Kleer Delicatessen.

В компании рассказали, что они были вынуждены уничтожить 40 тысяч этикеток «Русский яичный салат», которые уже успели напечатать. Такой шаг обошелся компании в 6,5 тысячи евро.

В конце июня СМИ сообщали, что салат оливье, который называют в Испании «русским салатом», переименовали в меню кафе выставочного комплекса в Мадриде, где проходил саммит Организации Североатлантического договора.