«Русский салат» исчез из меню столовой НАТО в Мадриде

В настоящий момент в перечне блюд общепита указан «традиционный салат», но стоимость и сам салат остались такими же.

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Салат оливье, который называют в Испании «русским салатом» был переименован в меню кафе выставочного комплекса в Мадриде, передает Europa Press. Напомним, что 28 июня там стартовал саммит Североатлантического альянса.

Как передает агентство, в настоящий момент в перечне блюд общепита указан «традиционный салат», но стоимость и сам салат остались такими же. Изначально в меню заведения был «русский салат», который в Испании пользуется популярностью.

Однако на фоне спецоперации и введенных против России санкций «русский салат» на саммите военно-политического блока в Мадриде вызвал бурную реакцию чиновников и западных средств массовой информации. Через несколько дней блюдо переименовали.