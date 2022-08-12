Захвативший в заложники менеджера банка в Анталье сдался

Сотрудники спецназа проникли в банк и эвакуировали десять человек.

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Вооруженный мужчина, который захватил в заложники менеджера банка в турецком городе-курорте Анталья, сдался сотрудникам спецназа. Из здания были эвакуированы десять человек. Об этом сообщает газета Star.

«Сотрудники спецназа проникли в банк и эвакуировали 10 человек. Уговорив стрелявшего, группы взяли его под стражу, он доставлен в отделение полиции», - пишет издание.

Ранее газета Hurriyet писала, что неизвестный человек взял в заложники менеджера местного банка. На прилегающей территории сотрудниками правоохранительных органов были приняты необходимые меры безопасности.