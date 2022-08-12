В стране и мире В Анталье вооруженный человек взял в заложники менеджера банка Максим Крюков На прилегающей территории сотрудниками правоохранительных органов приняты необходимые меры безопасности. Возможно, скоро начнется операция. © Фото: trinity__1923, Twitter Читайте нас на: В турецком городе Анталья вооруженный мужчина взял в заложники менеджера местного банка. Об этом пишет газета Hurriyet. «Менеджер банка в районе Кепез Антальи был взят в заложники неизвестным вооруженным человеком. Бригады полиции, прибывшие с уведомлением о ситуации, начали работу, соблюдая меры предосторожности перед отделением банка», - сообщает издание. По информации репортера агентства DHA Алпарслана Чинара, на прилегающей территории сотрудниками правоохранительных органов приняты необходимые меры безопасности. Журналист предполагает, что скоро начнется операция. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика