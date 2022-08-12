В Анталье вооруженный человек взял в заложники менеджера банка
На прилегающей территории сотрудниками правоохранительных органов приняты необходимые меры безопасности. Возможно, скоро начнется операция.
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В турецком городе Анталья вооруженный мужчина взял в заложники менеджера местного банка. Об этом пишет газета Hurriyet.
«Менеджер банка в районе Кепез Антальи был взят в заложники неизвестным вооруженным человеком. Бригады полиции, прибывшие с уведомлением о ситуации, начали работу, соблюдая меры предосторожности перед отделением банка», - сообщает издание.
По информации репортера агентства DHA Алпарслана Чинара, на прилегающей территории сотрудниками правоохранительных органов приняты необходимые меры безопасности. Журналист предполагает, что скоро начнется операция.