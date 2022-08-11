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Скорость и точность: кадры огневой подготовки к конкурсу «Аварийный район» во Вьетнаме

15:15 11.08.2022
Российская команда отработала нормативы армейской тактической стрельбы.
© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр
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Команда из РФ провела тренировку по огневой подготовке перед стартом конкурса «Аварийный район» во Вьетнаме. Соревнования проходят в рамках Армейских международных игр 2022.

Российские военные отстрелялись из пистолетов Макарова, которые они получили от принимающей стороны. В ходе тренировки отрабатывались нормативы армейской тактической стрельбы. Участники пробежали 200 метров до рубежа, затем надели защитное обмундирование. После этого бойцы поочередно со сменой позиции вели стрельбу по целям.

В конце пара стрелков снимала обмундирование и бежала 200 метров в обратном направлении. Заданные упражнения выполнялись на скорость, при этом не в ущерб точности, поскольку за промахи начисляются штрафные баллы.

Тренер по огневой подготовке российской команды подполковник Юрий Миронов высоко оценил ее действия. Он отметил, что по результатам тренировки российские стрелки поразили все цели, показали высокий результат и хорошее время.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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